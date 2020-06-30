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Экс-глава Докшицкого райисполкома, выстреливший в друга на охоте, нашел новую работу

30.06.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший глава Докшицкого райисполокома Олег Пинчук, который в феврале 2020 года, похоже, случайно застрелил на охоте местного бизнесмена, сейчас работает заместителем директора УП «Глубокоегаз» — филиала «Витебскоблгаза». Эту информацию TUT.BY подтвердили на предприятии.


Олег Пинчук

— Заместителем руководителя Олег Леонидович работает недавно, — сообщили на предприятии «Глубокоегаз».

Пообщаться с самим Пинчуком TUT.BY не удалось.

Расследование дела по факту инцидента на охоте за причинение смерти по неосторожности еще идет.

Напомним, 21 февраля в Городокском районе произошла трагедия: на охоте тогда еще председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук по неосторожности застрелил 37-летнего местного предпринимателя, директора крупной строительной компании региона, владельца местных ресторана и кафе Валерия Янчака.

Следственный комитет возбудил дело за причинение смерти по неосторожности. Олега Пинчука не задерживали.

Практически через месяц после ЧП, 16 марта, стало известно имя нового председателя Докшицкого райисполкома — на эту должность президент назначил Олега Коваленка.

Олег Пинчук ранее рассказал TUT.BY, что сам написал заявление об увольнении с поста главы райисполкома:

— В связи с этим случаем [на охоте] добровольно написал заявление об увольнении.

19 марта Олега Пинчука назначили председателем Тумиловичского сельсовета в Докшицком районе — это было решение нового главы райисполкома Олега Коваленка.

— Мне сказали поработать в Тумиловичском сельсовете — до мая: в этом месяце будет 20 лет, как я на госслужбе, — объяснил тогда свое новое назначение Пинчук. — А затем на должность председателя сельсовета вернется прежний руководитель — Геннадий Пацевич.

В апреле 50-летний Олег Пинчук написал заявление об уходе в отставку с государственной службы:

— До пенсии еще далеко. Сейчас я жду судебного разбирательства по несчастному случаю по гибели человека. Очень тяжело на душе.

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21 февраля в Городокском районе произошла трагедия: на охоте председатель Докшицкого райисполкома Олег Пинчук по неосторожности застрелил 37-летнего местного...
 
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