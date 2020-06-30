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В этом году вузы примут 55 тысяч абитуриентов, бюджетных мест - примерно половина

30.06.2020 12:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году вузы планируют принят более 55 тысяч абитуриентов, более 27 тысяч из них — на бюджет. В связи с COVID-19 в этом году изменились сроки подачи документов в вузы. Принимать их университеты начнут с 25 июля.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Реммы Герловской, консультанта управления высшего образования главного управления профессионального образования Министерства образования абитуриентов в этом году планируют принять чуть больше, чем в 2019-м.

— Основные специальности, по которым произошли изменения — это медицинские, педагогические, специальности, связанные с физкультурой и спортом, — перечислила Ремма Герловская.

Подавать документы в вузы в этом году можно будет с 25 июля. У тех, кто собирается поступать на бюджет, документы принимают до 31 июля. Внутренние вступительные испытания пройдут с 1 по 7 августа. Зачисление на бюджет состоится в два этапа: до 6 августа пройдет зачисление тех, кто поступает только по ЦТ, с 10−11, тех, кто сдает еще и внутренний экзамен.

Документы на платное принимаются до 15 августа, до 17-го — зачисление на платное.

Что касается средних учебных заведений, то сюда в этом году планируют принять порядка 40 тысяч человек: 25,5 тысяч на бюджет.

— В учреждения среднего специального образования изменились сроки подачи документов, — отметила Александра Петрова, замначальника главного управления профессионально образования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования. — Приём документов начинается с 20 июля.

 
 
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В этом году вузы планируют принят более 55 тысяч абитуриентов, более 27 тысяч из них - на бюджет. В связи с COVID-19 в этом году изменились сроки подачи документов в вузы....
 
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