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На Репина мужчина с ребенком выбросился из окна
30.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Читатели сообщили в редакцию TUT.BY о трагедии в Минске — мужчина вместе с ребенком выбросился из окна. Эту информацию подтвердили в милиции и Следственном комитете.
Это произошло утром 30 июня. По одним данным, мужчина вместе с маленькой дочерью выбросился из окна десятого этажа на улице Репина. По другой информации, незадолго до этого, он выбросил из окна еще и собаку.
Известно, что малышке не было и полутора лет.
«В Минске около жилого дома по ул. Репина обнаружены тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Работу на месте координирует начальник УСК по Минску Сергей Паско», — рассказали в Следственном комитете.
(Будет дополнено)
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По одной информации, мужчина вместе с маленькой дочерью выбросился из окна на улице Грибоедова. По другой информации, незадолго до этого, он выбросил из окна еще и...
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