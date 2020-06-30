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На Репина мужчина с ребенком выбросился из окна

30.06.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили в редакцию TUT.BY о трагедии в Минске — мужчина вместе с ребенком выбросился из окна. Эту информацию подтвердили в милиции и Следственном комитете.

Это произошло утром 30 июня. По одним данным, мужчина вместе с маленькой дочерью выбросился из окна десятого этажа на улице Репина. По другой информации, незадолго до этого, он выбросил из окна еще и собаку.

Известно, что малышке не было и полутора лет.

«В Минске около жилого дома по ул. Репина обнаружены тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Работу на месте координирует начальник УСК по Минску Сергей Паско», — рассказали в Следственном комитете.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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По одной информации, мужчина вместе с маленькой дочерью выбросился из окна на улице Грибоедова. По другой информации, незадолго до этого, он выбросил из окна еще и...
 
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