На Репина мужчина с ребенком выбросился из окна

Источник материала: Tut.by

Читатели сообщили в редакцию TUT.BY о трагедии в Минске — мужчина вместе с ребенком выбросился из окна. Эту информацию подтвердили в милиции и Следственном комитете.

Это произошло утром 30 июня. По одним данным, мужчина вместе с маленькой дочерью выбросился из окна десятого этажа на улице Репина. По другой информации, незадолго до этого, он выбросил из окна еще и собаку.

Известно, что малышке не было и полутора лет.

«В Минске около жилого дома по ул. Репина обнаружены тела мужчины и ребёнка с признаками падения с высоты. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства произошедшего. Работу на месте координирует начальник УСК по Минску Сергей Паско», — рассказали в Следственном комитете.

(Будет дополнено)