«Прошу - помилуйте». Отменен смертный приговор по делу об убийстве пенсионеров под Слуцком

Источник материала: Tut.by

30 июня в Верховном суде рассматривалась апелляция на приговор по делу об убийстве и покушении на убийство пенсионеров в Слуцком районе. Двух пожилых мужчин не просто жестоко убили, их сожгли заживо. Местного жителя Виктора Скрундика приговорили к смертной казни, его подельнику Валентину Мятежу дали 22 года колонии, Валентину Бушнину — 18 лет. На преступления мужчины пошли, чтобы получить деньги на выпивку. Скрундика доставили в суд в тюремной робе «Исключительная мера наказания». Он просил не лишать его жизни, лишить свободы. Верховный суд отменил приговор, дело будет направлено на повторное рассмотрение.



Виктор Скрундик на суде в Слуцке Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Серия убийств под Слуцком произошла в прошлом году. 14 января 2019 года в деревне Суховчицы был убит 79-летний Михаил Шугалей. Обвинения были предъявлены 29-летнему Виктору Скрундику (ранее дважды судим) и 33-летнему Валентину Бушнину (ранее шесть раз судим). По версии следствия, пожилого человека сначала душили шнурком от спортивных штанов, а потом устроили в его доме пожар. Как показала экспертиза, во время поджога мужчина был еще жив, то есть его сожгли заживо. Из дома жертвы нападавшие вынесли 50 рублей, чтобы пропить их.

Через неделю, 21 января, произошло нападение на 94-летнего Владимира Гаркавого, он жил в деревне Ульяновка. Мужчину душили проводом, ремнем и тоже сожгли еще живым. Из его дома злоумышленники вынесли 280 рублей и несколько бутылок алкоголя. Обвинения предъявлены Виктору Скрундику и 25-летнему Виталию Мятежу (ранее не судим).



Валентин Бушнин на суде в Слуцке Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Через 10 дней, 31 января, в деревне Суховчицы произошло нападение на 85-летнюю Софью Мацеле. Виктор Скрундик, который признан виновным в покушении на убийство, избил женщину, грозился ее убить и вымогал деньги на выпивку. Пенсионерке удалось спастись. Благодаря тому, что Софья Мацеле выжила, началось расследование по делу о первом убитом, ведь сначала криминального следа правоохранители не обнаружили — это позволило Виктору Скрундику, который оставался на свободе, совершить последующие преступления. При нападении на пенсионерку Скрундик пригрозил: «Давай деньги, иначе будет тебе, как Шугалею». Тогда-то и началось расследование об убийствах. Скрундика после третьего нападения задержали, после совершения преступления он выпивал с собутыльником.

Фигурантов уголовного дела связывает не только тяга к алкоголю: Валентин Бушнин жил с двоюродной сестрой Скрундика, а Виталий Мятеж — с родной сестрой Виктора.

Сегодня в Верховный суд доставили только Виктора, приговоренного к смертной казни. И хотя на момент рассмотрения апелляции приговор еще не вступил в законную силу, Скрундик был одет в тюремную робу с прицелом на спине ИМН (исключительная мера наказания). Комитет по правам человека ООН неоднократно критиковал такие действия белорусских властей.



Виталий Мятеж на суде в Слуцке Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Виктор Скрундик родился в многодетной семье. Его мама работала учителем, а папа — милиционером, пока не начались проблемы с алкоголем, жили в Минске. Пьянство привело семью на родину отца, в деревню под Слуцком. Вскоре отца и мать лишили родительских прав, они по очереди стали попадать за решетку, а детей забрали в интернат, за исключением Виктора: его воспитывали бабушка и дедушка в деревне.

Родная сестра Виктора рассказывала, что молодой человек был жесток, особенно когда выпивал — избивал и ее, и бабушку, угрожал даже маленьким племянникам. Его жизнь была повторением судьбы родителей, зависимых от алкоголя, неоднократно судимых. Отец умер, где мать, дети так и не знают.

В ходе судебных прений гособвинитель обратил внимание на психологический портрет Виктора Скрундика: низкая самооценка, упрямство, считает, что другие люди должны тратить на него время и нести за это ответственность, импульсивен, может резко менять отношение к людям, в состоянии алкогольного опьянения неуравновешен и опасен.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В своей жалобе обвиняемый заявил, что он не убивал пенсионера Шугалея (это сделал его подельник Бушнин), не душил Гаркавого (это сделал его подельник Мятеж) и не угрожал убийством Мацеле. Ранее он вину признавал. Виктор просил проверить его на полиграфе, однако Верховный суд ему отказал.

— Я себя оговорил, потому что Бушнин мне угрожал, что меня найдет, где бы я ни был, у него в каждой колонии есть друзья, и мало мне не покажется, — заявил Скрундик. — Бушнин сказал: «Деда нельзя оставлять в живых». Я говорил: «Не надо его убивать, дед хороший, с ним можно поговорить, он не сдаст нас милиции». Я не знал, что он пойдет его убивать. За то долгое время, что проживал в Слуцком районе, я жителям деревни не желал зла, а тем более смерти, наоборот, искренне был рад, когда ко мне обращались за помощью. Хочу обратить внимание, что Шугалея и Гаркавого похоронили, списали все на несчастный случай, никто не знал про убийство, только я все рассказал и показал, что на самом деле произошло. Я говорил Мятежу вызвать МЧС, когда начал гореть дом Гаркавого, я пытался влезть в дом, когда узнал, что дед еще может быть жив, чтобы спасти его. Я искренне прошу прощения у родных убитых. В данный момент не знаю, как мне доказать, что я раскаиваюсь. Если можете, простите меня, я понимаю, что жизнь близких не вернуть. Бог учит прощать и давать человеку шанс на жизнь. Каждый день и каждую минуту думаю, что пришлось пережить вам. Каждый день засыпаю и просыпаюсь с мыслью вернуть все назад, но это невозможно. Прошу вас дать мне шанс на исправление и заглаживание своей вины. Не лишайте меня жизни, лишите свободы.

Адвокат Виктора Скрундика считает, что в суде не была доказана его вина в убийстве пенсионеров, также она обратила внимание на процессуальные нарушения, например ограничения права на защиту. Защитник обратила внимание суда, что обвиняемый является довольно молодым человеком и ранее не привлекался к ответственности по статьям, связанным с преступлениями против жизни и здоровья. Адвокат говорит, что за сухими аргументами дела стоит судьба обычного человека, а в данном случае — не только судьба, но и жизнь.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Гособвинитель Елена Демко считает, что суд вынес справедливый приговор, он просил оставить жалобы без удовлетворения.

— Версия, на которую сегодня ссылается Скрундик (якобы убийства на самом деле совершали его подельники. — Прим. TUT.BY), возникла, когда он осознал назначенное ему наказание, — заявила прокурор. — Ранее ни в судебном заседании, ни в ходе предварительного расследования такая версия не выдвигалась. Скрундик, напротив, говорил, как происходили события (признавал свою вину в убийствах. — Прим. TUT.BY). Как под копирку совершение двух убийств. Кто участвует? В убийстве Шугалея — Скрундик и Бушнин, в убийстве Гаркавого — Скрундик и Мятеж. Два эпизода объединяются именно Скрундиком. Чего он боится? У него за спиной ничего нет. Это у Мятежа и Бушнина — семьи, несовершеннолетние дети, а у Скрундика ничего нет, он как ветер. Когда он вернулся из мест лишения свободы, его приняли дома у бабушки, где жил Бушнин с двоюродной сестрой Скрундика, не было между ними никаких конфликтов, праздники вместе отмечали, выпивали, а когда жареный петух клюнул, то есть нужно разделить меру ответственности на всех, возникают такие версии (что боялся давления, поэтому оговорил себя. — Прим. TUT.BY). По убийству Гаркавого… Скрундик достал шнурок из своих штанов, чтобы задушить человека. После эксгумации трупа в руках этого старика обнаружен кусок того самого шнурка, а сейчас он нам говорил, что его не душил. Одному убитому было 74 года, второму — 94 года! Эти люди прошли все тяготы жизни, прошли войну, Гаркавый сам воевал.

Гособвинитель считает, что и Скрундик, и его подельники были наказаны законно и справедливо.

Верховный суд отменил приговор, дело будет направлено на повторное рассмотрение в Минский областной суд.