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Поправки в законы и вручение почетных грамот медикам. Парламентарии завершают весеннюю сессию

30.06.2020 15:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня Палата представителей приняла в первом чтении проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов. Главная особенность документов - их профилактический и предупредительный характер. Напомним, по поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась межведомственная экспертная комиссия - это специалисты Администрации Президента, МВД, парламентарии, юристы и ученые. Проекты направлялись на общественное обсуждение, и многие нормы в них закрепились благодаря замечаниям людей.

В Совете Республики наградили лучших медработников

А в Совете Республики сегодня перед заключительным заседанием наградили лучших медработников Беларуси. Почетные грамоты за большой вклад в работу докторам вручила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Отметим, сегодня весенняя сессия парламентариев завершается.

 
 
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Сегодня Палата представителей приняла в первом чтении проекты новых Административного и Процессуально-исполнительного кодексов. Главная особенность документов...
 
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