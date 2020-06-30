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Познакомиться с королевой цветов можно во время интерактивной прогулки в Ботаническом саду
30.06.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМиллион алых и других роз в Ботаническом саду. Сейчас самый активный период их цветения. "Надежда", "колибри" и даже "попкорн" - всего высажено более трехсот сортов. Это цветы белорусской, французской, немецкой, украинской, нидерландской селекции. Есть и новинки этого года: темно-фиолетовые и оранжевые чайно-гибридные розы. Кстати, цветение королевских цветов продолжится приблизительно до середины июля.
Познакомиться с королевой цветов можно и во время семейной интерактивной прогулки. 3 и 4 июля для посетителей Ботанического сада пройдет квест. Участники получат специальную карту с живописными маршрутами и задания, которые надо выполнить с помощью мобильного телефона.
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Миллион алых и других роз в Ботаническом саду. Сейчас самый активный период их цветения. "Надежда", "колибри" и даже "попкорн" - всего высажено более трехсот сортов....
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