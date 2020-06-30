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Прогноз погоды на 1 июля
30.06.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. 1 июля опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. 1 июля опасных метеорологических явлений не ожидается.
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