|
«Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Россию
30.06.2020 16:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белавиа» вновь продлила приостановку регулярных рейсов в Россию. Об этом
«„Белавиа“ продлила до 31 июля приостановку регулярных рейсов в Россию», — сообщили в компанию.
Напомним, выполнение полетов в Россию было приостановлено после того, как Россия 18 марта закрыла границы. Сначала «Белавиа» приостанавливает регулярные рейсы в семь городов, в том числе в Сочи и аэропорт Жуковский в Москве. Чуть позже — и перелеты в Санкт-Петербург, Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево) и Калининград.
29 июня посол России в Беларуси Владимир Семашко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«"Белавиа" продлила до 31 июля приостановку регулярных рейсов в Россию», - сообщили в компанию.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)