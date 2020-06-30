«Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Россию

Источник материала: Tut.by

«Белавиа» вновь продлила приостановку регулярных рейсов в Россию. Об этом сообщает пресс-служба белорусского национального авиаперевозчика.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

«„Белавиа“ продлила до 31 июля приостановку регулярных рейсов в Россию», — сообщили в компанию.

Напомним, выполнение полетов в Россию было приостановлено после того, как Россия 18 марта закрыла границы. Сначала «Белавиа» приостанавливает регулярные рейсы в семь городов, в том числе в Сочи и аэропорт Жуковский в Москве. Чуть позже — и перелеты в Санкт-Петербург, Москву (аэропорты Домодедово и Шереметьево) и Калининград.

29 июня посол России в Беларуси Владимир Семашко предположил , что Россия может открыть границу с Беларусью в конце июля — начале августа.