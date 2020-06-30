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"Мельница моды - 2020" подвела стильные итоги этого сезона
30.06.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМолодежный форум штурмовали дизайнеры, модели, стилисты и фотографы. Лучших выбирали в 8 категориях. Кстати, многие выходцы модного фестиваля уже имеют собственные линии одежды, которые пользуются спросом как у белорусских покупателей, так и за рубежом. Какие
Впервые за 29 сезонов фэшн-шоу сменило форматОценить капсульные коллекции от белорусских дизайнеров "Мельница моды" предложила не только жюри. Финал форума без регистрации и зрителей в зале, но онлайн смотрели во всем мире.
Тренд сезона - осознанность и натуральностьОсознанность - главный тренд этого сезона. Мода будущего, с легкой руки белорусских дизайнеров, кажется решила стать более экологичной. В образах финалисты "Мельницы" виртуозно шифровали мотивы малой родины, отшивая наряды изо льна и используя белорусские ткани. За такой подход призовое место в категории мастер моды заработала и Ассад Рим.
Одни перекраивали бабушкины ковры в маскулинные силуэты, другие вдохновлялись архитектурой и не обделили мужскую половину, создав коллекцию с 3D-принтами.
Игорь Плетнев, дизайнер: "Сама идея коллекции у нас гипсовые головы, гипсовые объемы. Был в Питере, сходил в Эрмитаж и насмотрелся всякой красоты. У меня был, как ни странно, блокнот, и за 12 минут я нарисовал новую коллекцию".
Фаворитов выбирали из полусотни авторовПо сути форум - это большой образовательный проект. Он начался задолго до финала. Год и путь от эскиза до воплощения на подиуме прошли 45 коллекций.
На карандаш имена конкурсантов уже взяли и флагманы белорусской легкой промышленности. Возможно, скоро модное сообщество ждут новые коллаборации и лимитированные коллекции, которые повысят имидж белорусских брендов на рынке.
Специальный приз для лауреатов - практикаПобедители "Мельницы" отправятся штурмовать международные творческие мастерские. Как правило, они проходят в странах Европы и дают дизайнерам возможность заявить о себе за рубежом, познакомиться с другими модными школами и, конечно, создать личный бренд.
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Молодежный форум штурмовали дизайнеры, модели, стилисты и фотографы. Лучших выбирали в 8 категориях. Кстати, многие выходцы модного фестиваля уже имеют собственные...
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