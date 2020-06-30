Источник материала: БT

Отдых по санитарным нормам

В детских лагерях новые правила

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В летнем лагере "Салют" - социальные сети и игры по расписанию Минимум гаджетов и максимум отдыха на свежем воздухе. Именно такую формулу применяют оздоровительные лагеря для полноценных каникул. В смены набирают меньше...

Минимум гаджетов и максимум отдыха на свежем воздухе. Именно такую формулу применяют оздоровительные лагеря для полноценных каникул. В смены набирают меньше детей, а с родителями разрешают видеться только на расстоянии. Впрочем, школьникам такие ограничения пришлись по душе. Теперь у них еще больше свободы и самостоятельности. Наша съемочная группа отправилась в лагерь в Брестской области.РассказываетСоциальные сети и игры по расписанию. В летнем лагере "Салют" на гаджеты отводят минимум времени. У детей полно дел и без этого: старшим отрядам, например, сейчас нужно подготовиться к предстоящим соревнованиям. На отдых в детский лагерь Анна Троцевич приезжает уже третье лето подряд.И обычно сама просит родителей взять путевку. К слову, в этом году навещают они нечасто. Поговорить с родными можно только на определенном расстоянии. На территорию их не пустят - этого требуют санитарные нормы. Но дети не жалуются - наоборот, только рады послаблению родительского контроля.Лагерь "Салют" находится в Кобринском районе. Совсем рядом - сосновый лес и водоем. За две с половиной недели отдыха здесь стараются взять от природы максимум.Все игры только на свежем воздухе. Одна из самых подвижных и массовых - любимый еще советским поколением пионербол. Дистанция между игроками как раз подходящая: 1,5-2 метра.Дистанцию держат и в столовой. На завтраки, обеды и ужины группы ходят отдельно. Обеденные столы расставили пошире и каждый день обязательно проводят дезинфекцию. Изменения затронули и персонал. Теперь все работники не могут выезжать за пределы лагеря до конца смены. И хоть для некоторых это в новинку, все понимают - здоровье детей прежде всего.Еще одно новшество сезона - уменьшенное количества детей в смене. Теперь в отряде не больше 25 человек. Но у тех, кто не попал на отдых в начале лета, еще полно времени. Последняя смена в лагере заканчивается в середине августа.