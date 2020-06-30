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Абитуриенты, сообщившие о плохом самочувствии перед началом ЦТ, могут сдать тест в резервный день

01.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Абитуриенты, сообщившие о плохом самочувствии перед началом ЦТ, могут сдать тест в резервный день
Фото из архива

Абитуриенты, сообщившие о плохом самочувствии перед началом ЦТ, могут сдать тест в резервный день, рассказала журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович, передает корреспондент БЕЛТА.

«Если абитуриент чувствует себя плохо, еще на этапе перед началом заполнения бланка ответов (организатор обращает на это внимание) он имеет право обратиться к организационной комиссии, ему оказывается медицинская помощь. Такие абитуриенты по медпоказаниям имеют право пройти испытание в резервный день», — сказала Наталья Вайтехович.

По ее словам, были случаи, когда абитуриенты говорили, что плохо себя чувствуют, спустя три-четыре часа после начала экзамена. Вместе с тем они полностью выполнили тест, сдали материалы, получили в пропуске отметку о прохождении тестирования. «Говорить о допуске в резервный день достаточно проблематично», — отметила заместитель директора.

Наталья Вайтехович добавила, что абитуриент должен приходить в пункт проведения тестирования в соответствии с датами либо указанными в пропусках, либо, если пропуск получен до изменения графика ЦТ, в соответствии с той таблицей, которая размещена на сайтах Министерства образования и РИКЗ.

Явиться нужно не позднее чем за 30 минут до начала испытания по указанному адресу. После того как начнется тестирование, абитуриент не допускается в пункт проведения тестирования и, соответственно, не имеет права на прохождение ЦТ в резервный день — опоздание не является уважительной причиной.

1 и 2 июля будет проходить тестирование по математике. Несмотря на то, что ЦТ по этому предмету, как и по русскому языку, займет два дня, для всех абитуриентов созданы равные условия.

БелТА

 
 
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Фото из архива Абитуриенты, сообщившие о плохом самочувствии перед началом ЦТ, могут сдать тест в резервный день, рассказала журналистам заместитель
 
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