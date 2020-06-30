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Николай Лукашенко поступил в Лицей БГУ. Здесь также будет учиться внучка президента Беларуси
30.06.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, поступил в 10-й класс Лицея БГУ. Об этом TUT.BY сообщили несколько источников. В качестве профиля он выбрал биологию, конкурс на нее составил 6,5 человека на место.
Чтобы стать лицеистом и поступить на биологический профиль, в этом году нужно было сдать два экзамена — биологию и химию. Биологию абитуриенты писали 24 мая, химию — 31-го. Проходной балл
Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.
В прошлом учебном году Николай Лукашенко успешно выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он
До поступления в Лицей БГУ Николай Лукашенко учился в обычной средней школе в Острошицком Городке Минского района.
Также в лицее обсуждают информацию о том, что среди поступивших на гуманитарный профиль есть и внучка президента Беларуси Дарья Лукашенко. Напомним, что в Лицее БГУ сейчас учится ее старшая сестра Анастасия — дочь Дмитрия Лукашенко. В марте 2020-го она принимала участие в конкурсе «Мисс лицей», где
Чтобы поступить в 10 класс гуманитарного профиля, нужно было сдать английский язык и обществоведение. На момент регистрации на экзамен конкурс составлял 9 человек на место,
Подтвердить информацию о поступлении Николая и Дарьи Лукашенко у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт не удалось.
Директор Лицея БГУ Игорь Варакса не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.
— Мы не разгалошваем інфармацыю ні пра каго з нашых абітурыентаў, пакуль яны самі не выкажуцца пра свае вынікі. Так што ні спраўдзіць, ні аправергнуць інфармацыю не магу ні пра каго, хто да нас паступіў, незалежна ад прозвішча.
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Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, поступил в 10-й класс Лицея БГУ. Об этом TUT.BY сообщили несколько источников. В качестве профиля он выбрал...
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