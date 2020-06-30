Николай Лукашенко поступил в Лицей БГУ. Здесь также будет учиться внучка президента Беларуси

Источник материала: Tut.by

Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси, поступил в 10-й класс Лицея БГУ. Об этом TUT.BY сообщили несколько источников. В качестве профиля он выбрал биологию, конкурс на нее составил 6,5 человека на место.



Николай Лукашенко вместе со своей учительницей химии Галиной Макаровой после награждения дипломом третьей степени на областной олимпиаде. Фото с сайта o-gorodok.minsk.edu.by

Чтобы стать лицеистом и поступить на биологический профиль, в этом году нужно было сдать два экзамена — биологию и химию. Биологию абитуриенты писали 24 мая, химию — 31-го. Проходной балл составил 138 из 200, после проведения резервного дня он не изменился.

Всего на 44 места биологического профиля подали документы 286 абитуриентов. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

В прошлом учебном году Николай Лукашенко успешно выступил на олимпиаде по химии. На районном этапе он занял первое место, на областном — получил диплом третьей степени.

До поступления в Лицей БГУ Николай Лукашенко учился в обычной средней школе в Острошицком Городке Минского района.

Также в лицее обсуждают информацию о том, что среди поступивших на гуманитарный профиль есть и внучка президента Беларуси Дарья Лукашенко. Напомним, что в Лицее БГУ сейчас учится ее старшая сестра Анастасия — дочь Дмитрия Лукашенко. В марте 2020-го она принимала участие в конкурсе «Мисс лицей», где заняла второе место и получила титул вице-мисс.

Чтобы поступить в 10 класс гуманитарного профиля, нужно было сдать английский язык и обществоведение. На момент регистрации на экзамен конкурс составлял 9 человек на место, проходной балл в итоге равнялся 151 из 200.

Подтвердить информацию о поступлении Николая и Дарьи Лукашенко у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт не удалось.

Директор Лицея БГУ Игорь Варакса не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

— Мы не разгалошваем інфармацыю ні пра каго з нашых абітурыентаў, пакуль яны самі не выкажуцца пра свае вынікі. Так што ні спраўдзіць, ні аправергнуць інфармацыю не магу ні пра каго, хто да нас паступіў, незалежна ад прозвішча.