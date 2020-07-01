|
«Славянский базар» приглашает волонтеров. Вы подходите, если вам есть 18 и если вы из Витебска
01.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дирекция «Славянского базара в Витебске» снова
Стать волонтерами могут совершеннолетние жители Витебска. Хорошо, если вы при этом знаете иностранный язык.
Если вы хотите попасть в команду добровольных помощников на фестивале, до 6 июля отправьте
«Славянский базар» впервые
Волонтеры были
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стать волонтерами могут совершеннолетние жители Витебска. Хорошо, если вы при этом знаете иностранный язык.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)