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«Славянский базар» приглашает волонтеров. Вы подходите, если вам есть 18 и если вы из Витебска

01.07.2020 07:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дирекция «Славянского базара в Витебске» снова приглашает волонтеров — помощников в работе на мероприятиях фестиваля.


Стать волонтерами могут совершеннолетние жители Витебска. Хорошо, если вы при этом знаете иностранный язык.

Если вы хотите попасть в команду добровольных помощников на фестивале, до 6 июля отправьте заявку организаторам. Расскажите в ней о своих умениях и талантах, опыте волонтерской работы.

«Славянский базар» впервые объявил о наборе волонтеров в 2019 году. Из почти 500 заявок организаторы отобрали около 200.

Волонтеры были задействованы почти во всех службах дирекции форума: охраны, регистрации, приема и размещения гостей и т.д. Добровольные помощники также подсказывали зрителям, как найти места в амфитеатре, подсказывали дорогу к фестивальным площадкам и т.д. Узнать волонтеров можно было по форме — белой футболке и кепке с «базарной» символикой.

 
Теги: Витебск
 
 
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Стать волонтерами могут совершеннолетние жители Витебска. Хорошо, если вы при этом знаете иностранный язык.
 
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