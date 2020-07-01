«Славянский базар» приглашает волонтеров. Вы подходите, если вам есть 18 и если вы из Витебска

Источник материала: Tut.by

Дирекция «Славянского базара в Витебске» снова приглашает волонтеров — помощников в работе на мероприятиях фестиваля.





Стать волонтерами могут совершеннолетние жители Витебска. Хорошо, если вы при этом знаете иностранный язык.

Если вы хотите попасть в команду добровольных помощников на фестивале, до 6 июля отправьте заявку организаторам. Расскажите в ней о своих умениях и талантах, опыте волонтерской работы.

«Славянский базар» впервые объявил о наборе волонтеров в 2019 году. Из почти 500 заявок организаторы отобрали около 200.

Волонтеры были задействованы почти во всех службах дирекции форума: охраны, регистрации, приема и размещения гостей и т.д. Добровольные помощники также подсказывали зрителям, как найти места в амфитеатре, подсказывали дорогу к фестивальным площадкам и т.д. Узнать волонтеров можно было по форме — белой футболке и кепке с «базарной» символикой.