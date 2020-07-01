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Алексей Бегун: Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания
01.07.2020 08:53 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАлексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси: "Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в течение всего срока их заселения, будь то 10 суток или больше. Указанные субъекты теперь станут напрямую информировать ОВД о таких иностранцах с помощью портала электронных услуг либо иным способом. Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания: туризм, деловая или частная поездка".
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Алексей Бегун: Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания
Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси: "Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты...
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