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В Пинске из окна выпала 5-летняя девочка

01.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинском районе выпал из окна ребенок, сообщает Следственный комитет.


Фото: Следственный комитет

Днем 30 июня девочка праздновал свой пятый день рождения дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно.

Родители в это время были внизу с сыном. Они услышали крик дочери и обнаружили ее лежащей на земле под окном.

В результате падения с высоты около 4,5 метров ребенок получил телесные повреждения. Пострадавшая в больнице. Угрозы ее жизни нет.

По данному факту проводится проверка. Назначена-судебно медицинская экспертиза.

 
 
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Пострадавшая в больнице. Угрозы ее жизни нет.
 
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