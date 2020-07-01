В Пинске из окна выпала 5-летняя девочка

Источник материала: Tut.by

В Пинском районе выпал из окна ребенок, сообщает Следственный комитет .



Фото: Следственный комитет

Днем 30 июня девочка праздновал свой пятый день рождения дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно.

Родители в это время были внизу с сыном. Они услышали крик дочери и обнаружили ее лежащей на земле под окном.

В результате падения с высоты около 4,5 метров ребенок получил телесные повреждения. Пострадавшая в больнице. Угрозы ее жизни нет.

По данному факту проводится проверка. Назначена-судебно медицинская экспертиза.