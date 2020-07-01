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В Пинске из окна выпала 5-летняя девочка
01.07.2020 13:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинском районе выпал из окна ребенок, сообщает
Днем 30 июня девочка праздновал свой пятый день рождения дома с родителями, братом и сестрой. Она поднялась на мансардный этаж в детскую комнату, в которой было открыто окно.
Родители в это время были внизу с сыном. Они услышали крик дочери и обнаружили ее лежащей на земле под окном.
В результате падения с высоты около 4,5 метров ребенок получил телесные повреждения. Пострадавшая в больнице. Угрозы ее жизни нет.
По данному факту проводится проверка. Назначена-судебно медицинская экспертиза.
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Пострадавшая в больнице. Угрозы ее жизни нет.
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