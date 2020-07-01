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Глава Администрации о распоряжении Президента

01.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: адачи можно разделить на два блока. Это те задачи, которые являются стратегическими для местной власти, для правительства,  и второе направление -  непосредственные мероприятия, которые могут быть уже реализованы в этом, следующем году, по развитию конкретных регионов, по реализации конкретных программ. Так в Минской области запланировано построить ряд объектов социального назначения, в том числе в системе образования: детские дошкольные учреждения в Дзержинске, Солигорске, Заславле. Если говорить в целом по стране, то это вопросы развития Могилева, Полоцкого района, Пинска и многих других.

Серьезное внимание уделено вопросам жилищной политики, дальнейшего развития, выделения средств на строительство арендного жилья, жилья для военнослужащих, а также обустройство военных городков, которые, в частности, в Борисове. То есть в этом распоряжении отражены все первоочередные задачи и стратегические". 

Напомним, Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по работе с населением.
 
Теги: Могилев
 
 
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Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: "Задачи можно разделить на два блока. Это те задачи, которые являются стратегическими для местной...
 
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