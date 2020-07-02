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Вышивка как оберег

Традиции этнического узора живут и сегодня







На государственном флаге Беларуси символы связи поколений, благополучия, богатства, продолжения жизни

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы отмечают День вышиванки. Основные гуляния развернутся у Дворца спорта Торжество символа, этнического орнамента, кода нации. День вышиванки отмечают белорусы в преддверии главного праздника страны - Дня Независимости. Основные...

Торжество символа, этнического орнамента, кода нации. День вышиванки отмечают белорусы в преддверии главного праздника страны - Дня Независимости. Основные гуляния развернутся у Дворца спорта. Именно здесь будут разыграны пригласительные билеты на праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей").О традициях белорусского национального орнамента -Код нации в нити по льну. В геометрический рисунок наши предки заложили определенный смысл, который и сейчас сложно расшифровать. В каждом регионе были свои отличительные черты, поэтому, например, один символ на Витебщине и на Полесье имел разное трактование.Вышивка у хозяйки была определенным ритуалом: за дело мастерицы садились в определенные дни, после духовной подготовки. С орнаментом связано много поверий. Например, узор размещали не случайным образом, а на стыках ткани и по стороне, чтобы дьявол не пробрался к телу. Платья, рубахи, полотенца можно читать, в прямом смысле. Подарок молодым на свадьбу с пожеланиями счастливого брака, семьи, полной детишек, здоровья.Традиции продолжают и современные ремесленники. От игрушек, сувениров, лакомств для туристов до нашей этнической одежды, чтобы на каждый день носить. Из всех покупателей 70 % - это белорусы. Сейчас одежда с национальным орнаментом стала предметом масс-маркета. Надо быть внимательными, продукция с узором-шифром, поставленная на поток, часто кроме красоты не несет никакого смысла.Отличительный белорусский национальный орнамент используют и в монументальном формате. Все чаще этнический рисунок можно увидеть в стрит-арте. Художники, авторы муралов, в том числе и зарубежные, одевают современных героев своих картин в вышиванку или используют узор народного костюма как фон. Национальный узор и в государственной символике нашей страны. Вертикальная орнаментальная полоса государственного флага Беларуси полна символов о связи поколений, благополучии, богатстве, продолжении жизни, засеянные поля.