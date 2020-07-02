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На озере мужчина достал из воды, реанимировал тонувшую малышку - и ушел. Его ищут, чтобы сказать спасибо
02.07.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке ищут мужчину, который около полудня 26 июня на озере Люхово спас тонувшую 5-летнюю девочку,
Новополоцкий горисполком просит откликнуться мужчину, который не только спас тонувшего ребенка на озере Люхово, но и провел необходимые реанимационные действия.
Ищут также очевидцев происшествия, которые могут помочь найти спасителя ребенка.
Приметы мужчины: короткая стрижка, средний рост, плотное телосложение, на вид около 40 лет.
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На озере мужчина достал из воды, реанимировал тонувшую малышку - и ушел. Его ищут, чтобы сказать спасибо
В Новополоцке просят откликнуться мужчину, который не только спас тонувшего ребенка на озере Люхово, но и провел необходимые реанимационные действия.
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