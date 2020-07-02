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На озере мужчина достал из воды, реанимировал тонувшую малышку - и ушел. Его ищут, чтобы сказать спасибо

02.07.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке ищут мужчину, который около полудня 26 июня на озере Люхово спас тонувшую 5-летнюю девочку, сообщает «Новополоцк сегодня».


Новополоцкий горисполком просит откликнуться мужчину, который не только спас тонувшего ребенка на озере Люхово, но и провел необходимые реанимационные действия.

Ищут также очевидцев происшествия, которые могут помочь найти спасителя ребенка.

Приметы мужчины: короткая стрижка, средний рост, плотное телосложение, на вид около 40 лет.

Если вы что-то знаете, звоните в Новополоцкий горисполком: 8 0214 50−75−88, 8 0214 50−26−99.

 
 
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В Новополоцке просят откликнуться мужчину, который не только спас тонувшего ребенка на озере Люхово, но и провел необходимые реанимационные действия.
 
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