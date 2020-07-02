Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальная библиотека окрасилась в цвета канадского флага Красный кленовый листок на алмазе знаний. По случаю Дня Канады Национальная библиотека окрасилась накануне вечером в цвета флага североамериканской страны. Акцию...

Красный кленовый листок на алмазе знаний. По случаю Дня Канады Национальная библиотека окрасилась накануне вечером в цвета флага североамериканской страны. Акцию провели по инициативе нашего МИД. Президент Беларуси рассчитывает на реализацию взаимовыгодных проектов с Канадой. Накануне от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником - Днем Канады.