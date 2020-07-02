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Национальная библиотека окрасилась в цвета канадского флага
02.07.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКрасный кленовый листок на алмазе знаний. По случаю Дня Канады Национальная библиотека окрасилась накануне вечером в цвета флага североамериканской страны. Акцию провели по инициативе нашего МИД. Президент Беларуси рассчитывает на реализацию взаимовыгодных проектов с Канадой. Накануне от имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником - Днем Канады.
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Красный кленовый листок на алмазе знаний. По случаю Дня Канады Национальная библиотека окрасилась накануне вечером в цвета флага североамериканской страны. Акцию...
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