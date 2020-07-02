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3 Июля минчан и гостей столицы ждет насыщенная программа мероприятий
02.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКаким будет День Независимости, который страна отметит уже завтра?
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Каким будет День Независимости, который страна отметит уже завтра? Насыщенная программа праздника республики в Минске начнется с самого утра и завершатся около...
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