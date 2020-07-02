Июньские жировки придут без оплаты за холодную воду

Источник материала: БT

Соответствующее решение Минского горисполкома принято сегодня. Документ освобождает минчан, у которых на прошлой неделе, от оплаты услуг водоснабжения и водоотведения за июнь. Минскводоканал в течение 3 рабочих дней подготовит и передаст в расчетно-справочные центры списки адресов, по которым не будет начисляться оплата.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите