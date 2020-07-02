|
Июньские жировки придут без оплаты за холодную воду
02.07.2020 11:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСоответствующее решение Минского горисполкома принято сегодня. Документ освобождает минчан, у которых на прошлой неделе
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее решение Минского горисполкома принято сегодня. Документ освобождает минчан, у которых на прошлой неделе возникли проблемы с качеством воды, от...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)