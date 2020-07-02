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Никакого солнца и редкие дожди. Погода в Гродно в длинные выходные
02.07.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В большие выходные в Гродно установится нежаркая погода, возможно, пройдут дожди,
3 июля, в пятницу, в Гродно комфортная температура воздуха — 22−24 градуса, днем, возможно, пройдет дождь. Вечером же его стоит ждать почти наверняка.
В субботу будет 21−23°С, переменная облачность.
В воскресенье, 5 июля, потеплеет, градусник покажет до 26 градусов тепла, выглянет солнце — и один из трех выходных гродненцы смогут провести по-летнему.
Хороших выходных, друзья!
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В большие выходные в Гродно установится нежаркая погода, возможно, пройдут дожди.
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