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Никакого солнца и редкие дожди. Погода в Гродно в длинные выходные

02.07.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В большие выходные в Гродно установится нежаркая погода, возможно, пройдут дожди, прогнозирует Белгидромет.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

3 июля, в пятницу, в Гродно комфортная температура воздуха — 22−24 градуса, днем, возможно, пройдет дождь. Вечером же его стоит ждать почти наверняка.

В субботу будет 21−23°С, переменная облачность.

В воскресенье, 5 июля, потеплеет, градусник покажет до 26 градусов тепла, выглянет солнце — и один из трех выходных гродненцы смогут провести по-летнему.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды заходи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В большие выходные в Гродно установится нежаркая погода, возможно, пройдут дожди.
 
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