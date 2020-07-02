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Как выглядят места для митингов, которые местные власти выделили кандидатам в президенты

02.07.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перед выборами 25 июня Мингорисполком опубликовал решение № 2054, в котором определил места для митингов и пикетов. Это шесть столичных парков, ни один из которых не расположен в центре города. Мы посмотрели, как выглядят места, где власти разрешили кандидатам в президенты проводить митинги и пикеты.

В приложении к решению перечислено больше 200 мест для установки агитационных стендов — чаще всего это входы в магазины. Также у кандидатов в президенты или их доверенных лиц будет 72 помещения для встреч с избирателями — в основном это актовые залы школ. Что же касается митингов и пикетов, то для массовых мероприятий Мингорисполком определил шесть мест в городских парках.

Все парки и скверы, где разрешили пикеты и митинги, расположены в границах второго кольца, а то и далеко за ним, как в случае с парком имени Грековой. Ближе всех к центру оказался Тучинский сквер. Каждый из них мы отметили на карте.

Встречи вне помещений, митинги и пикетирования могут проводиться с 8.00 до 22.00. По решению Мингорисполкома такие мероприятия не должны мешать пешеходам, велосипедистам, транспорту, не должны создавать предпосылки для ДТП.

Парк Дружбы народов

Массовые мероприятия разрешены в парке Дружбы народов в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой. То есть на южной территории, которая занимает меньше половины парка.


 


 


Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября

Это место находится неподалеку от станции метро «Партизанская». Для пикетирования местные власти разрешили занять центральную аллею парка по улице Долгобродской.


 


 


Киевский сквер

Тут кандидатам в президенты позволили проводить митинги возле фонтана на улице Каховской.


 


 


Парк имени Грековой

А вот так выглядит площадка на входе в парк по улице Малинина. Здесь устраивать массовое мероприятие кандидатам в президенты разрешено. Сквер находится рядом с Серебрянкой.


 


 


Сквер Жукова

Сквер расположен в границах улиц Железнодорожная — Минина, неподалеку от проспекта Жукова.


 


 


Сквер Тучинский

Сквер расположен в границах улиц Харьковская — Верещагина — Берута. Тут есть водоем и скульптуры «а-ля Гауди», как их иногда называют. Рядом со сквером много лет стоят разрушенный кинотеатр «Современник» и недострой турецкой компании. По словам местных властей, благоустройство сквера турки получили в соцнагрузку.




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Перед выборами 25 июня Мингорисполком опубликовал решение № 2054, где определены места для агитации при проведении выборов: это всего шесть столичных парков, ни...
 
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