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Как выглядят места для митингов, которые местные власти выделили кандидатам в президенты
02.07.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Перед выборами 25 июня Мингорисполком опубликовал
В приложении к решению перечислено больше 200 мест для установки агитационных стендов — чаще всего это входы в магазины. Также у кандидатов в президенты или их доверенных лиц будет 72 помещения для встреч с избирателями — в основном это актовые залы школ. Что же касается митингов и пикетов, то для массовых мероприятий Мингорисполком определил шесть мест в городских парках.
Все парки и скверы, где разрешили пикеты и митинги, расположены в границах второго кольца, а то и далеко за ним, как в случае с парком имени Грековой. Ближе всех к центру оказался Тучинский сквер. Каждый из них мы отметили на карте.
Встречи вне помещений, митинги и пикетирования могут проводиться с 8.00 до 22.00. По решению Мингорисполкома такие мероприятия не должны мешать пешеходам, велосипедистам, транспорту, не должны создавать предпосылки для ДТП.
Парк Дружбы народов
Массовые мероприятия разрешены в парке Дружбы народов в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой. То есть на южной территории, которая занимает меньше половины парка.
Парк культуры и отдыха имени 50-летия Великого Октября
Это место находится неподалеку от станции метро «Партизанская». Для пикетирования местные власти разрешили занять центральную аллею парка по улице Долгобродской.
Киевский сквер
Тут кандидатам в президенты позволили проводить митинги возле фонтана на улице Каховской.
Парк имени Грековой
А вот так выглядит площадка на входе в парк по улице Малинина. Здесь устраивать массовое мероприятие кандидатам в президенты разрешено. Сквер находится рядом с Серебрянкой.
Сквер Жукова
Сквер расположен в границах улиц Железнодорожная — Минина, неподалеку от проспекта Жукова.
Сквер Тучинский
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Перед выборами 25 июня Мингорисполком опубликовал решение № 2054, где определены места для агитации при проведении выборов: это всего шесть столичных парков, ни...
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