ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Олег Руммо: Мы по крупицам строили независимую страну и создавали отечественное здравоохранение

02.07.2020 11:28 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Свое мнение о происходящем в стране высказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо.

"Я занимаюсь медициной со времен белорусской независимости. Я прекрасно помню белорусскую медицину 1993 года. Мы находились на развалинах постсоветской медицины, когда все связи рухнули, все возможности для нас были исчерпаны. И вот за это время по крупицам мы как строили независимую страну, так и создавали отечественное здравоохранение, используя не только лучший советский опыт, но и мировой. Буквально на днях я получил данные мирового регистра. По уровню развития донорства и трансплантации наша страна занимает 9-е место в мире", - сказал Олег Руммо.

Подробнее на БелТА 

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда   


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свое мнение о происходящем в стране высказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дождливо и тепло. Погода в Бресте в длинные выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика