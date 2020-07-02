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Олег Руммо: Мы по крупицам строили независимую страну и создавали отечественное здравоохранение
02.07.2020 11:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвое мнение о происходящем в стране высказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики Национального собрания Олег Руммо.
"Я занимаюсь медициной со времен белорусской независимости. Я прекрасно помню белорусскую медицину 1993 года. Мы находились на развалинах постсоветской медицины, когда все связи рухнули, все возможности для нас были исчерпаны. И вот за это время по крупицам мы как строили независимую страну, так и создавали отечественное здравоохранение, используя не только лучший советский опыт, но и мировой. Буквально на днях я получил данные мирового регистра. По уровню развития донорства и трансплантации наша страна занимает 9-е место в мире", - сказал Олег Руммо.
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Свое мнение о происходящем в стране высказал директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, член Совета Республики...
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