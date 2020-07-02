Дождливо и тепло. Погода в Бресте в длинные выходные

Источник материала: Tut.by

В большие выходные в Бресте установится жаркая и дождливая погода. Лить будет всю пятницу, прогнозирует Белгидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

3 июля, в пятницу, в Бресте комфортная температура воздуха — 22−24 градуса, весь день — с утра и до вечера — будет лить дождь.

В субботу дожди прекратятся, будет 22−24°С, выглянет солнце.

В воскресенье, 5 июля, утром на город опустится туман. Но потом потеплеет, градусник покажет до 26 градусов тепла, будет ясно и солнечно.

Хороших выходных, друзья!

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