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В Минске мужчина хотел прыгнуть с моста. Спасти его помог водолаз, причем нырять не пришлось

02.07.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в четверг, 2 июля, на мосту через Свислочь в районе Немиги мужчина хотел свести счеты с жизнью, прыгнув в реку. Водолаз ОСВОД Николай Миньковский случайно оказался рядом и стал участником спасения мужчины. Он и рассказал TUT.BY подробности происшествия.


Фото: архив Владимира Воложинского

Николай Миньковский около 7 часов утра ехал на работу по велодорожке вдоль Свислочи в сторону парка Янки Купалы. На мосту он заметил человека, стоявшего за перилами и явно собиравшегося совершить прыжок.

— Ходило много людей, и никто не обращал на него внимания. А я смотрю — человек стоит за мостом. Возраст примерно до 30 лет, одежда обычная, как молодежь одевается. Я остановился, стал с ним по-хорошему разговаривать. Он стоял на мосту, за перилами, а я снизу. На верх не поднимался: мало ли, он бы еще прыгнул из-за этого.

В ходе общения у мужчины на мосту удалось узнать, что его желание покончить с собой связано с личной трагедией.

— Я ему говорю: «А что у тебя случилось, что ты хочешь прыгнуть с моста?» Он отвечает: «Вот, я друга похоронил». Он, может, чуть был выпивший. Я говорю: «А что, ты к нему собираешься, что ли?» Отвечает: «Нет, не знаю, я лучше прыгну». Я старался ему объяснить, что не надо этого делать, что нужно жить дальше, а сам вызвал милицию.

Наряд приехал буквально через 10 минут. Пока Николай Миньковский разговаривал с мужчиной, милиционеры осторожно приблизились и схватили того за руки, а затем подбежали еще два омоновца и помогли его вытащить.


Николай Миньковский. Фото: МГО ОСВОД

Николай Миньковский работает водолазом в маневренно-поисковой группе города Минска уже 8 лет, но в его жизни это первый подобный случай.

— Если он бы прыгнул, я тоже прыгнул бы в воду, доплыл бы с ним вместе, достал бы его как-нибудь. Там глубина не очень большая: он, наверное, поломал бы себе ноги — но мог и утонуть.

Если вы попали в сложную ситуацию, то вы можете позвонить по телефонам экстренной психологической помощи (круглосуточно): для взрослых — +375 17 352−44−44, 304−43−70; для детей и подростков — +375 17 263−03−03.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие произошло в четверг, 2 июля, на мосту через Свислочь в районе Немиги Водолаз ОСВОД Николай Миньковский случайно оказался рядом и стал участником...
 
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