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3 июля в Минске изменится график работы общественного транспорта
02.07.2020 16:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ связи с проведением праздничных мероприятий метрополитен будет работать до половины второго ночи. Поезда будут ходить с интервалом в шесть минут с десяти утра.
Многие маршруты наземного транспорта также будут курсировать чаще. Так, с двенадцати до двадцати часов сократится интервал движения первого и сотого автобусов. Третий и одиннадцатый трамваи, а также многие автобусы и троллейбусы будут перевозить пассажиров до часа сорока минут ночи.
Подробное расписание движения столичного транспорта можно найти на сайте Мингорисполкома.
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В связи с проведением праздничных мероприятий метрополитен будет работать до половины второго ночи. Поезда будут ходить с интервалом в шесть минут с десяти утра. ...
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