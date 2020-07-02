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3 июля в Минске изменится график работы общественного транспорта

02.07.2020 16:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В связи с проведением праздничных мероприятий метрополитен будет работать до половины второго ночи. Поезда будут ходить с интервалом в шесть минут с десяти утра. 

Многие маршруты наземного транспорта также будут курсировать чаще. Так, с двенадцати до двадцати часов сократится интервал движения первого и сотого автобусов. Третий и одиннадцатый трамваи, а также многие автобусы и троллейбусы будут перевозить пассажиров до часа сорока минут ночи. 

Подробное расписание движения столичного транспорта можно найти на сайте Мингорисполкома.

 
 
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В связи с проведением праздничных мероприятий метрополитен будет работать до половины второго ночи. Поезда будут ходить с интервалом в шесть минут с десяти утра.  ...
 
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