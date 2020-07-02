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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 3 июля в Минске изменится график работы общественного транспорта В связи с проведением праздничных мероприятий метрополитен будет работать до половины второго ночи. Поезда будут ходить с интервалом в шесть минут с десяти утра. ...

В связи с проведением праздничных мероприятий метрополитен будет работать до половины второго ночи. Поезда будут ходить с интервалом в шесть минут с десяти утра.Многие маршруты наземного транспорта также будут курсировать чаще. Так, с двенадцати до двадцати часов сократится интервал движения первого и сотого автобусов. Третий и одиннадцатый трамваи, а также многие автобусы и троллейбусы будут перевозить пассажиров до часа сорока минут ночи.Подробное расписание движения столичного транспорта можно найти на сайте Мингорисполкома.