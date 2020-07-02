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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В крипту Всехсвятского храма передали землю с братских могил В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла торжественная передача капсул с землей с братских могил воинов Великой Отечественной войны. Участники 55-го...

В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла торжественная передача капсул с землей с братских могил воинов Великой Отечественной войны. Участники 55-го Звездного похода - студенты и преподаватели педагогического университета - в начале этого года посетили десять районов Беларуси, где встретились с ветеранами, возложили цветы к мемориалам и взяли землю с 16 воинских захоронений.Во время церемонии в рамках акции "В честь Победы" учащиеся столичной школы № 70 имени Гуртьева передали в крипту землю с территории боев 35-й береговой батареи города Севастополя.