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В крипту Всехсвятского храма передали землю с братских могил

02.07.2020 16:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла торжественная передача капсул с землей с братских могил воинов Великой Отечественной войны. Участники 55-го Звездного похода - студенты и преподаватели педагогического университета - в начале этого года посетили десять районов Беларуси, где встретились с ветеранами, возложили цветы к мемориалам и взяли землю с 16 воинских захоронений.

Во время церемонии в рамках акции "В честь Победы" учащиеся столичной школы № 70 имени Гуртьева передали в крипту землю с территории боев 35-й береговой батареи города Севастополя.

 
 
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В крипте храма-памятника в честь Всех Святых прошла торжественная передача капсул с землей с братских могил воинов Великой Отечественной войны. Участники 55-го...
 
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