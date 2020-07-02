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В оформлении Минска к 3 Июля мы можем увидеть синтез легкости, классики и движения
02.07.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавершается оформление улиц и основных площадок столицы к празднику. Новые металлические конструкции, текстильные изделия и объемные фигуры. Дизайнеры разработали новые художественные решения, которые воплотили при помощи автоматических печатных машин и нестандартных способов окраски многоуровневых объектов. Сейчас идут последние приготовления на площади Победы и возле стелы "Минск - город-герой".
Татьяна Калитина, директор ГП "Минскреклама": "Оформлены основные площадки, мы видим оформление основных центральных проспектов, улиц. Работа достаточно трудоемкая. Дизайнеры соревнуются за то, чтобы именно их проект минчане и гости столицы увидели в городе. В этом году мы можем увидеть в оформлении синтез легкости, классики и движения".
Праздничный декор столицы дополняют тематические клумбы и живые панно. С помощью бархатцев, настурций и петуний озеленители создали оригинальные цветочные композиции.
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Завершается оформление улиц и основных площадок столицы к празднику. Новые металлические конструкции, текстильные изделия и объемные фигуры. Дизайнеры...
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