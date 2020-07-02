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В оформлении Минска к 3 Июля мы можем увидеть синтез легкости, классики и движения

02.07.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завершается оформление улиц и основных площадок столицы к празднику. Новые металлические конструкции, текстильные  изделия и объемные фигуры. Дизайнеры разработали  новые художественные решения, которые воплотили при помощи автоматических печатных машин и нестандартных способов окраски  многоуровневых объектов. Сейчас  идут последние приготовления  на площади Победы и возле стелы "Минск - город-герой". 

Татьяна Калитина, директор ГП "Минскреклама": "Оформлены основные площадки, мы видим оформление основных центральных проспектов, улиц. Работа достаточно трудоемкая. Дизайнеры соревнуются за то, чтобы именно их проект минчане и гости столицы увидели в городе. В этом году мы можем увидеть в оформлении синтез легкости, классики и движения".

Праздничный декор столицы дополняют тематические клумбы и живые панно. С помощью бархатцев, настурций и петуний озеленители создали оригинальные цветочные композиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Завершается оформление улиц и основных площадок столицы к празднику. Новые металлические конструкции, текстильные  изделия и объемные фигуры. Дизайнеры...
 
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