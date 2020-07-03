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Беларусь состоялась как суверенная и независимая держава, уверенно идущая собственным путем развития

03.07.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За четверть века Беларусь достигла многого. Страна состоялась как суверенная и независимая держава, уверенно идущая собственным путем развития. Была принята Конституция страны, введен институт президентства и выстроена четкая и слаженная система органов управления. Но главная ценность государства - люди, которые своим трудом, идеями, стремлениями и верой изо дня в день помогают делать нашу родину краше, а жизнь - комфортнее. Об этом не раз говорил Президент.


Нужно помнить то, каким было начало нашей независимости


К хорошему быстро привыкаешь, но нужно помнить то, каким было начало нашей независимости. Уроки истории важно не забывать, чтобы не повторять ошибки вновь. В памяти многих - как страшный сон - переломные 90-е: распад СССР, безумная инфляция, пустые магазинные полки и товарный дефицит. Денежная реформа, в результате чего резко упал уровень жизни каждого и самое главное - обесценились вклады.  Визитные карточки потребителя для приобретения самого необходимого и талоны на продукты питания.

Только факты: 1994 год. Среднемесячная зарплата - 21 доллар, пенсии - чуть больше 8 долларов


Современное поколение не представляет, более старшие помнят эту бесконечную гонку за продуктами, поиск того, кто по карточке поменяет холодильник на кровать; и очереди у обменников ради того, чтобы купить каких-то 5-10 долларов на черный день. Да, трудно поверить, что это было каких-то 25 лет назад.  Как не верится и в то, что однажды можно проснуться и не узнать страну. Но история учит - это было, и это возможно.

Именно поэтому так важно сегодня беречь то, что имеем. Свой дом, свой очаг - свою Беларусь!

 
 
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За четверть века Беларусь достигла многого. Страна состоялась как суверенная и независимая держава, уверенно идущая собственным путем развития. Была принята...
 
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