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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске пройдет патриотическое шествие "Беларусь помнит" В честь Дня Независимости менее чем через час начнется патриотическое шествие "Беларусь помнит". По главному проспекту страны к Вечному огню пройдут тысячи...

В честь Дня Независимости менее чем через час начнется патриотическое шествие "Беларусь помнит". По главному проспекту страны к Вечному огню пройдут тысячи участников, чтобы отдать дань памяти нашим дедам и прадедам, их героическому подвигу.О подготовке главного события дня расскажет наш корреспондент. Она на прямой связи со студией