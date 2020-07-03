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В Минске пройдет патриотическое шествие "Беларусь помнит"

03.07.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В честь Дня Независимости менее чем через час начнется патриотическое шествие "Беларусь помнит". По главному проспекту страны к Вечному огню пройдут тысячи участников, чтобы отдать дань памяти нашим дедам и прадедам, их героическому подвигу. 

О подготовке главного события дня расскажет наш корреспондент Светлана Лукьянюк. Она на прямой связи со студией (прямое включение). 

 
 
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В честь Дня Независимости менее чем через час начнется патриотическое шествие "Беларусь помнит". По главному проспекту страны к Вечному огню пройдут тысячи...
 
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