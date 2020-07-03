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"Мы - белорусы". Директор СШ № 70 Евгения Рудова
03.07.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНаша страна выстояла, пусть и не простыми были первые годы становления суверенитета. За достижениями - многолетний ежедневный труд десятков коллективов талантливых и ответственных белорусов. “Мы - белорусы" - новый проект Агентства теленовостей. В нем люди разных профессий рассуждают о том, что стоит за успехом сильной и процветающей страны.
Как известно, у истоков становления человека, формирования его взглядов на жизнь стоят учителя, преподаватели. Именно они закладывают капсулу знаний. За время независимости наше образование улучшилось в разы. Белорусские вузы входят в топ мировых рейтингов. Наши проекты пользуются успехом, как внутри страны, так и на международной арене.
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Наша страна выстояла, пусть и не простыми были первые годы становления суверенитета. За достижениями - многолетний ежедневный труд десятков коллективов...
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