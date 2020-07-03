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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Приветственное слово и поздравления от Игоря Додона сегодня звучат для всех белорусов Почти 30 лет дипломатической дружбы связывает нашу страну с Республикой Молдова. Не просто сотрудничество, а дружба на уровне глав государств, правительств и...

Почти 30 лет дипломатической дружбы связывает нашу страну с Республикой Молдова. Не просто сотрудничество, а дружба на уровне глав государств, правительств и парламентов. Динамично развиваются культурные и экономические связи. Налаживаются новые совместные производства сельхозтехники и пассажирского транспорта в различных регионах Молдовы. Несколько раз глава республики Игорь Додон посещал Беларусь с официальным визитом. Приветственное слово и поздравления от него сегодня звучат для всех белорусов.