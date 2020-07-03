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Приветственное слово и поздравления от Игоря Додона сегодня звучат для всех белорусов

03.07.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти 30 лет дипломатической дружбы связывает нашу страну с Республикой Молдова. Не просто сотрудничество, а дружба на уровне глав государств, правительств и парламентов. Динамично развиваются культурные и экономические связи. Налаживаются новые совместные производства сельхозтехники и пассажирского транспорта в различных регионах Молдовы. Несколько раз глава республики  Игорь Додон  посещал Беларусь с официальным визитом. Приветственное слово и поздравления от него сегодня звучат для всех белорусов.

Игорь Додон, президент Молдовы: "Дорогие друзья, уважаемые братья-белорусы! Я очень рад, что имею сегодня возможность вас поздравить с вашим национальным праздником, с Днем Независимости Беларуси. Пожелать вам здоровья, процветания. У вас очень красивая стран. Я думаю, что все согласятся, что вам удалось сохранить все, что было во время Советского Союза, и за последние годы, за годы независимости Беларуси вам удалось все это сохранить и приумножить. К сожалению, многим странам, это не удалось, Молдове тоже не удалось, а вам это удалось. Хочу вас с этим поздравить, пожелать успехов, процветания и здоровья вашим семьям. И ждем вас в гости в Молдову".    
 
 
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Почти 30 лет дипломатической дружбы связывает нашу страну с Республикой Молдова. Не просто сотрудничество, а дружба на уровне глав государств, правительств и...
 
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