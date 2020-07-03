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На проспекте Независимости пройдет праздничное шествие. До начала менее получаса

03.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На проспекте Независимости совсем скоро начнется праздничное шествие. Выстраиваются автокортежи, стягивается людская колонна. Здесь - несколько тысяч непосредственных участников. Их путь - к Вечному огню. К гранитным плитам лягут цветы в память о великом подвиге наших дедов и прадедов. 

Сейчас на связи наш корреспондент, Ольга Анищенко. Еще полчаса - и проспект Независимости буквально загудит: живой рекой люди пройдут к сердцу столицы, монументу Победы. Это ежегодная традиция: шествие по главному проспекту в главный день для нашей независимости! Сейчас здесь уже многолюдно. Действительно, последние приготовления, чтобы единым строем, в одном порыве, всем вместе осилить этот небольшой участок - от столичного цирка до Вечного огня.


Сейчас здесь в строю люди разных поколений

На проспекте Независимости пройдет праздничное шествие. До начала менее получаса


И это тот случай, когда плечом к плечу и высшие должностные лица, и руководители разных уровней, и представители общественных организаций, трудовых коллективов. Нет различий. Победа, которая подарила нам независимость, объединяет. Вообще, праздничное шествие, конечно, символично. Этот маршрут, который страна проходит каждый год - это путь, который наши деды и прадеды прошли от первого боя у стен Брестской цитадели до самой Победы! Стоит ли говорить, как непросто пройти - в буквальном смысле - этой дорогой нашим ветеранам. Хотя мы уверены, для них и сегодня, как тогда, нет ничего невозможного! Но тем не менее, главные действующие лица той войны проедут этот путь на специальных автомобилях. 24 ветерана в сопровождении кадетов, пионеров, своих внуков… 


Около 5 тысяч участников - такая движущая сила этой живой колонны


У многих сейчас в руках портреты героев 40-х! И не только их близких и родных, люди не делят героев на своих и чужих. Все они как будто сейчас с нами! И это для них и благодаря им, Победителям, здесь, каждый год такое особое настроение у каждого, такое неподдельное чувство благодарности и веры в силу их подвига и героизма, который не знал национальных границ. 

 
 
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На проспекте Независимости совсем скоро начнется праздничное шествие. Выстраиваются автокортежи, стягивается людская колонна. Здесь - несколько тысяч...
 
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