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О том, как возрождали Минск

03.07.2020 10:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наша общая, а самое главное - наглядная история, которую можно и нужно показывать в рубрике "Было/стало". После войны столица Белорусской ССР была на 80 % разрушена. Город поднимался из руин.  Не сам, конечно, а благодаря слаженной работе жителей. На Минск работала вся страна в три смены. За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной в 1945 году была учреждена медаль. За трудовые подвиги при восстановлении города эту награду получили сотни минчан. 

Так как возрождали Минск  -  репортаж Нины Можейко. Закончилась одна война и началась другая. С разрухой. От Минска остались лишь 20 %. Столицу даже планировали перенести в другое место. Казалось, город никогда не восстанет из пепла.  И тем не менее, в сентябре 1944  года выходит постановление ЦК - восстановить. Генплан доработали и предали публичности - на зависть современный рекламщикам. Хотя агитировать особо не пришлось.

О том, как возрождали Минск


10 тысяч минчан после войны жили в землянка


Навсегда избавиться от следов коричневой чумы стало задачей номер один - работали в три смены. На столицу трудилась вся республика - материалы стекались сюда. Пустили в дело каждый уцелевший кирпич - всего 150 миллионов единиц стали фундаментом нового Минска в стиле сталинский ампир.
Изысканный и европейский. А еще зеленый. Из западных областей республики в столицу доставили 500 отборных лип. Их рассадили на главной магистрали - улице Советской (нынешний проспект Независимости). Среди хорошо сохранившихся зданий были строения известного архитектора Иосифа Лангбарда: Дом правительства, Дом офицеров и оперный театр. Правда, некоторое время жемчужина конструктивизма была обнесена колючей проволокой. 

О том, как возрождали Минск


Большой театр - шедевр довоенного советского зодчества - чудом уцелел


Хотя без шрамов не обошлось. В первые дни оккупации в здание попала авиабомба. А после отступления врага  и вовсе минный карантин. Здание было открыто только после ликвидации всех сюрпризов, заготовленных напоследок. А это центральная улица Минского гетто. Сухая или как ее называли в народе кривая - из-за извилистой траектории. Единственная оригинальная постройка - еврейский дом, который стал свидетелем ужасов геноцида. Сегодня здесь располагается Историческая мастерская имени архитектора Леонида Левина - деревянная постройка с характерными желтыми рамами. До 1943 года прямо напротив  здесь  систематически уничтожали еврейское население.

Кузьма Козак, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета БГУ: "Это печально, потому что тех, кого убивали на территории города, хоронили напротив этого дома. Четыре  котлована были вырыты,  и когда комиссия работала уже после освобождения города Минска, она определила, что  пять с половиной тысяч жертв было убито и там захоронено".

О том, как возрождали Минск


Отсюда узников гетто доставляли в Тростенец, зачастую уже бездыханными - в душегубках. Еще одно и самое массовое место ликвидации неподалеку  - Благовщина. Последний путь депортированных западных евреев - 800 метров - дорога в никуда. Это один из самых молодых мемориалов, его открыли в 2018-м. 

Кузьма Козак, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета БГУ: "У нас в Беларуси нет такого места, где бы столько было убито. Это место, которое, можно сказать, было забытым. Здесь была только тропинка, маленький памятник. Вот этот путь, по которому мы прошли, - это путь символический. Эти места, это 34 рва - это будет  центральное звено  памяти всех, потому что каждый может сюда прийти, каждый может соприкоснуться". 

Существует имя - существует и память. Есть люди - живут и города. Благодаря глобальной послевоенной стройке  столица возродилась и значительно расширила границы. Памяти в том числе. 

 
Теги: Минск
 
 
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Наша общая, а самое главное - наглядная история, которую можно и нужно показывать в рубрике "Было/стало". После войны столица Белорусской ССР была на 80 % разрушена....
 
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