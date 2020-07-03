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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 3 Июля - особенный день в первую очередь для ветеранов Сейчас их в Беларуси проживает около 5 000. В силу возраста и состояния здоровья далеко не многим удалось сегодня принять участие в торжественном шествии у монумента...

Сейчас их в Беларуси проживает около 5 000. В силу возраста и состояния здоровья далеко не многим удалось сегодня принять участие в торжественном шествии у монумента Победы. Но те, кто здравствует, были в первых рядах праздничной колонны.Героям аплодировали, дарили цветы, и, конечно, в их адрес звучали самые искренние слова благодарности. Показать, что молодое поколение искренне помнит, какой ценой была завоевана наша независимость, - дань уважения поколению победителей.