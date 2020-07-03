|
В Гродно в День Независимости можно послушать живую классическую музыку прямо в центре города
03.07.2020 19:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСолисты областной филармонии исполнили на балконе жилого дома отрывки из известных мировых музыкальных произведений. Послушать необычный концерт собрались десятки горожан и гостей Гродно.
Такие концерты на балконе уже стали визитной карточкой гродненской филармонии. Артисты каждый вторник месяца встречают горожан новым и оригинальным репертуаром. Публика может услышать как вокальные, так и инструментальные композиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солисты областной филармонии исполнили на балконе жилого дома отрывки из известных мировых музыкальных произведений. Послушать необычный концерт собрались...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)