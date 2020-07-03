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Памятный знак в честь мужества и героизма жителей Могилева установили в микрорайоне Казимировка

03.07.2020 18:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Памятный знак в честь мужества и героизма жителей Могилева установили на окраине областного центра - в современном микрорайоне Казимировка. В начале Великой Отечественной  здесь проходила линия укрепсооружений: это часть 25-километрового противотанкового рва, который горожане выкопали, чтобы сдержать немецкую армию. Позже в этих местах мужественно держали оборону  бойцы Красной армии. 
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру": "Каждый день на его рытье выходило около 30-40 тысяч человек. И войска Красной армии, и могилевчане, слившись воедино, стали непреодолимым препятствием для немецких моторизованных частей. В этом и состоит суть патриотизма, героизма".
Поисковые группы намерены продолжить Вахту памяти - раскопки на местах сражений в районе Казимировка, которые начали в июне. Тогда были обнаружены останки восьми бойцов.  

 
Теги: Могилев
 
 
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Памятный знак в честь мужества и героизма жителей Могилева установили на окраине областного центра - в современном микрорайоне Казимировка. В начале Великой...
 
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