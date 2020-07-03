|
Как живется в агрогородках. Рассказывают жители Хидры Кобринского района
03.07.2020 22:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень Независимости - не просто праздник, это еще и повод лишний раз задуматься: что сделано, чем гордимся и чего не хватает.
Страна развивается, развиваются областные центры, небольшие города и поселки. И даже в деревнях произошли изменения. Агрогородки. Сегодня здесь создаются все условия, чтобы люди могли жить и работать не хуже, чем в городе. А ведь сколько критики, сомнений было: мол, это выброшенные деньги.
Накануне мы проехались по нашей малой родине и поинтересовались у людей - как им живется. Первый адрес - агрогородок Хидры Кобринского района. Мнения из первых уст (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Независимости - не просто праздник, это еще и повод лишний раз задуматься: что сделано, чем гордимся и чего не хватает. Страна развивается, развиваются...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)