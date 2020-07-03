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Как живется в агрогородках. Рассказывают жители Хидры Кобринского района

03.07.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

День Независимости - не просто праздник, это еще и повод лишний раз задуматься: что сделано, чем гордимся и чего не хватает.

Страна развивается, развиваются областные центры, небольшие города и поселки. И даже в деревнях произошли изменения. Агрогородки. Сегодня здесь создаются все условия, чтобы люди могли жить и работать не хуже, чем в городе. А ведь сколько критики, сомнений было: мол, это выброшенные деньги. 

Накануне мы проехались по нашей малой родине и поинтересовались у людей - как им живется. Первый адрес - агрогородок Хидры Кобринского района. Мнения из первых уст (видео). 

 
 
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День Независимости - не просто праздник, это еще и повод лишний раз задуматься: что сделано, чем гордимся и чего не хватает. Страна развивается, развиваются...
 
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