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Контекст. Социальная сфера. Какие гарантии сегодня предоставляют белорусам

03.07.2020 22:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Это и наша качественная медицина, и гарантированное среднее образование, а также возможность за счет бюджета получить специальность. 

А еще декрет, больничный, пенсия, доступная коммуналка и проезд в общественном транспорте, льготные кредиты на жилье, плечо тем, кто нуждается. Если вкратце, это и есть белорусская модель социального государства, сформированная за четверть века своей независимости. 

И эффективность эта система доказала. Какие гарантии сегодня предоставляют белорусам - Вероника Бута подробнее. 

Человек - в центре внимания от первых снимков на УЗИ и на протяжении всей своей жизни до глубокой старости. Почему? Потому что вопрос будущего, вопрос нашей государственности и национальной идентичности - это именно население. И здесь (по мере возможностей, конечно) не экономят. 

Новости о появлении малыша обязательно сопровождаются материальной поддержкой. Если суммировать все выплаты, то получится, семья в первый год на первого ребенка ежемесячно получает 630 белорусских рублей. На второго и последующих - почти 900. В прошлом году на выплату таких пособий расходы бюджета составили 1,7% ВВП (2 308,2 млн. руб.) 

Анастасия Боброва, завотделом Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук: "Мама может направить ребенка в ясли при сохранении полного размера пособия - это большой бонус для мамы. Его можно потратить на квалификацию, переобучение, подготовиться к выходу на работу".

Не забываем о семейном капитале - при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Сейчас его размер - 22,5 тысячи рублей. Открыто более 84 тысяч таких вкладов. 

Детские садики. Сегодня почти 85% детей от 1 до 6 лет охвачены учреждениями дошкольного образования, 25 лет назад - лишь половина. 

Дальше вместе решаем жилищный вопрос. Для правительства эта задача всегда в топе. И в первую очередь - для многодетных. Президент требует: для них квадратные метры должны строить дешевле и в течение года. В целом же, возводить жилья стали больше на 20%. 

Выходят на передний план вопросы здоровья. Около 16% семейных пар в Беларуси бесплодны, и для них актуальна новая мера, поддержанная в мае Президентом: одна бесплатная попытка ЭКО. Ее стоимость, к слову, порядка 5-7 тысяч рублей. Кроме этого, на эти цели в стране предусмотрено и льготное кредитование. 

Анастасия Боброва, завотделом Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук: "Мы не можем стимулировать просто рождаемость, пособия, административные - это хорошо, но очень важным является сохранение здоровья: без здоровья не будет ни беременных, ни детей".

Результат такого подхода налицо: республика - первая в национальных скрининговых программах. В рейтинге благоприятных для материнства и рождения детей наша страна на 25-м месте среди 179 государств мира и 1-м в СНГ. А уровень младенческой смертности - один из самых низких в Европе. 

Начиная с 2001 года, появляется новое для того времени понятие адресной социальной помощи. Сегодня это эффективный инструмент поддержки тех, кто действительно нуждается. 

Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты Беларуси: "Если посмотреть в целом по 2020 году, на единовременную адресную помощь людям, у которых уровень доходов упал, расходы местных бюджетов увеличатся в 2 раза - где-то в пределах 50 млн. только на адресную помощь в виде ежемесячного соцпособия".

Какая бы экономическая ситуация в стране не складывалась, не забывают и о пенсионерах. Их в нашей стране более 2,5 млн. Выплаты в срок, плюс из года в год пересматривают в сторону увеличения сами суммы. Президент поставил задачу поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Над этим работают. 

С июля большинство пенсионеров ждет прибавка. Это касается трудовых пенсий. Например, пенсия по возрасту с 1 числа прибавила в среднем чуть более 5% (5,2%). А уже в августе пересчитают и социальные пенсии. Всего в этом году на пенсии направят почти 13,5 млрд. рублей. (Пенсионный фонд: более 13,4 млрд. руб.)

Пристальное внимание - будущему страны - молодым специалистам. Для них рабочие места, материальная поддержка - другими словами, подъемные и помощь с жильем. 

Взятые на себя обязательства государство выполняет вот уже более четверти века. Хотя в первые годы страна выслушала шквал критики, что выбрала именно такой путь. Сказать, что взятый нами социально ориентированный курс был ошибкой, вряд ли сегодня можно - показывает ситуация. Очевидно, государство помогает. И в первую очередь помогает тем, кому эта помощь нужнее.

 
 
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Это и наша качественная медицина, и гарантированное среднее образование, а также возможность за счет бюджета получить специальность.  А еще декрет, больничный,...
 
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