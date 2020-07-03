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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Контекст. Социальная сфера. Какие гарантии сегодня предоставляют белорусам Это и наша качественная медицина, и гарантированное среднее образование, а также возможность за счет бюджета получить специальность. А еще декрет, больничный,...

Это и наша качественная медицина, и гарантированное среднее образование, а также возможность за счет бюджета получить специальность.А еще декрет, больничный, пенсия, доступная коммуналка и проезд в общественном транспорте, льготные кредиты на жилье, плечо тем, кто нуждается. Если вкратце, это и есть белорусская модель социального государства, сформированная за четверть века своей независимости.И эффективность эта система доказала. Какие гарантии сегодня предоставляют белорусам -подробнее.Человек - в центре внимания от первых снимков на УЗИ и на протяжении всей своей жизни до глубокой старости. Почему? Потому что вопрос будущего, вопрос нашей государственности и национальной идентичности - это именно население. И здесь (по мере возможностей, конечно) не экономят.Новости о появлении малыша обязательно сопровождаются материальной поддержкой. Если суммировать все выплаты, то получится, семья в первый год на первого ребенка ежемесячно получает 630 белорусских рублей. На второго и последующих - почти 900. В прошлом году на выплату таких пособий расходы бюджета составили 1,7% ВВП (2 308,2 млн. руб.)Не забываем о семейном капитале - при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Сейчас его размер - 22,5 тысячи рублей. Открыто более 84 тысяч таких вкладов.Детские садики. Сегодня почти 85% детей от 1 до 6 лет охвачены учреждениями дошкольного образования, 25 лет назад - лишь половина.Дальше вместе решаем жилищный вопрос. Для правительства эта задача всегда в топе. И в первую очередь - для многодетных. Президент требует: для них квадратные метры должны строить дешевле и в течение года. В целом же, возводить жилья стали больше на 20%.Выходят на передний план вопросы здоровья. Около 16% семейных пар в Беларуси бесплодны, и для них актуальна новая мера, поддержанная в мае Президентом: одна бесплатная попытка ЭКО. Ее стоимость, к слову, порядка 5-7 тысяч рублей. Кроме этого, на эти цели в стране предусмотрено и льготное кредитование.Результат такого подхода налицо: республика - первая в национальных скрининговых программах. В рейтинге благоприятных для материнства и рождения детей наша страна на 25-м месте среди 179 государств мира и 1-м в СНГ. А уровень младенческой смертности - один из самых низких в Европе.Начиная с 2001 года, появляется новое для того времени понятие адресной социальной помощи. Сегодня это эффективный инструмент поддержки тех, кто действительно нуждается.Какая бы экономическая ситуация в стране не складывалась, не забывают и о пенсионерах. Их в нашей стране более 2,5 млн. Выплаты в срок, плюс из года в год пересматривают в сторону увеличения сами суммы. Президент поставил задачу поднять среднюю пенсию до 40% от средней зарплаты по стране. Над этим работают.С июля большинство пенсионеров ждет прибавка. Это касается трудовых пенсий. Например, пенсия по возрасту с 1 числа прибавила в среднем чуть более 5% (5,2%). А уже в августе пересчитают и социальные пенсии. Всего в этом году на пенсии направят почти 13,5 млрд. рублей. (Пенсионный фонд: более 13,4 млрд. руб.)Пристальное внимание - будущему страны - молодым специалистам. Для них рабочие места, материальная поддержка - другими словами, подъемные и помощь с жильем.Взятые на себя обязательства государство выполняет вот уже более четверти века. Хотя в первые годы страна выслушала шквал критики, что выбрала именно такой путь. Сказать, что взятый нами социально ориентированный курс был ошибкой, вряд ли сегодня можно - показывает ситуация. Очевидно, государство помогает. И в первую очередь помогает тем, кому эта помощь нужнее.