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Параллели в революциях разных стран на разных этапах рассмотрят в программе "Понятная политика"

06.07.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Казалось бы, кому может не давать покоя жизнь людей в безопасной, независимой стране. Тем не менее, такие силы есть. Если кому-то хорошо, найдутся те, кому от этого плохо. После прочтения сжечь… страну. Как работают цветные революции, и кому это надо?

Почему у американского политтехнолога Джина Шарпа фамилия не просто переводится как "острый", но и вошла в историю синонимом разрушения.

Проследим параллели в революциях разных стран на разных этапах, чтобы понять: если революция разжигается, значит, это кому-то нужно?

Смотрите "Понятную политику". 6 июля после "Панорамы".

 
 
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Казалось бы, кому может не давать покоя жизнь людей в безопасной, независимой стране. Тем не менее, такие силы есть. Если кому-то хорошо, найдутся те, кому от этого...
 
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