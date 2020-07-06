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3-летний мальчик застрял между прутьями забора

06.07.2020 11:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гомеле спасатели помогли маленькому ребенку. 3-летний мальчик застрял между прутьями забора. Малыш просунул туда голову, а вот выбраться уже не смог. У родителей также не получилось освободить непоседу. Бойцы МЧС разжали прутья и помогли ребенку. Помощь врачей не понадобилась. 
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле спасатели помогли маленькому ребенку. 3-летний мальчик застрял между прутьями забора. Малыш просунул туда голову, а вот выбраться уже не смог. У родителей...
 
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