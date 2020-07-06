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3-летний мальчик застрял между прутьями забора
06.07.2020 11:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гомеле спасатели помогли маленькому ребенку. 3-летний мальчик застрял между прутьями забора. Малыш просунул туда голову, а вот выбраться уже не смог. У родителей также не получилось освободить непоседу. Бойцы МЧС разжали прутья и помогли ребенку. Помощь врачей не понадобилась.
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В Гомеле спасатели помогли маленькому ребенку. 3-летний мальчик застрял между прутьями забора. Малыш просунул туда голову, а вот выбраться уже не смог. У родителей...
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