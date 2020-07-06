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В Минске вскоре может появиться "Купальский берег"

06.07.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Отдохнуть на берегу Свислочи и почитать любимые строчки классика. "Купальский берег" вскоре может появиться в столице. Согласно концепции, обычная набережная превратится в социально-культурное пространство. Там обустроят сцену для литературных и музыкальных перформансов, появится велопарковка, а сами места для отдыха расставят в виде папоротника. Придаст колорита световая навигация и буккросинг в беседках.

Сделано все будет из природных материалов и с учетом безбарьерной среды. Идею уже оценили в финале конкурса социальных проектов Social Weekend. Инициатива победила в одной из номинаций.

 
 
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Отдохнуть на берегу Свислочи и почитать любимые строчки классика. "Купальский берег" вскоре может появиться в столице. Согласно концепции, обычная набережная...
 
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