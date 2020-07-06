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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске вскоре может появиться "Купальский берег" Отдохнуть на берегу Свислочи и почитать любимые строчки классика. "Купальский берег" вскоре может появиться в столице. Согласно концепции, обычная набережная...

Отдохнуть на берегу Свислочи и почитать любимые строчки классика. "Купальский берег" вскоре может появиться в столице. Согласно концепции, обычная набережная превратится в социально-культурное пространство. Там обустроят сцену для литературных и музыкальных перформансов, появится велопарковка, а сами места для отдыха расставят в виде папоротника. Придаст колорита световая навигация и буккросинг в беседках.Сделано все будет из природных материалов и с учетом безбарьерной среды. Идею уже оценили в финале конкурса социальных проектов Social Weekend. Инициатива победила в одной из номинаций.