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Иностранцам, которые планируют пробыть в Беларуси не более 10 дней, теперь не нужна регистрация

06.07.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Увеличенный вдвое срок пребывания без специальных разрешительных документов, должен стать дополнительным стимулом для развития въездного туризма в нашей стране, уверены в Республиканском союзе туриндустрии. По словам экспертов, сегодня маршруты многих отечественных туроператоров позволяют зарубежным гостям за короткое время ознакомиться с главными достопримечательностями Беларуси.

Филипп Гулый,  председатель правления Республиканского союза туристической индустрии: "В принципе, глубина посещения Беларуси считается четыре раза. Первое - этот, как правило, что-то транзитное или деловое, где всего лишь несколько дней в Минске и окрестности. Второе посещение - это, как правило, уже отдых непосредственно в природной зоне, спа-комплекс, санаторий или усадьба. Третье - полноценное экскурсионное путешествие на автобусе, может на автомобиле, от 5 до 7 дней. Ну и четвертое - это активный туризм. Лодки, байдарки и т.д. 10 дней достаточно более чем".

Упрощение получения вида на жительство

Напомним, в Беларуси с 1 июля изменилось законодательство о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Среди новаций - и упрощенное получение вида на жительство. Теперь для статуса резидента в нашей стране необходимо прожить 5, а не 7 лет, как это было ранее.

 
Теги: Минск
 
 
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Увеличенный вдвое срок пребывания без специальных разрешительных документов, должен стать дополнительным стимулом для развития въездного туризма в нашей стране,...
 
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