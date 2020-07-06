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В столице с двойным праздником поздравили мам новорожденных, появившихся на свет в День Независимости
06.07.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАкция "Белая Русь" - с любовью к детям" прошла в родильном отделении 1-й городской клинической больницы столицы. В День Независимости здесь появились на свет восемь малышей. Всего же по Минску с двойным праздником поздравили мам 43 новорожденных: 20 мальчиков и 23 девочек.
Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска, председатель Минской городской организации РОО "Белая Русь": "Это наш национальный праздник, самый главный праздник - День Независимости, и те детки, которые рождаются в День Независимости, это очень символично, поэтому те подарки, которые "Белая Русь" дарит тем мамам, которые родили 3 июля, это очень знаково, в том числе и для нас".
Акция "Белая Русь" - с любовью к детям" проводится 12-й год. За это время в День Независимости Беларуси в столице родилось 698 детей.
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В столице с двойным праздником поздравили мам новорожденных, появившихся на свет в День Независимости
Акция "Белая Русь" - с любовью к детям" прошла в родильном отделении 1-й городской клинической больницы столицы. В День Независимости здесь появились на свет восемь...
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