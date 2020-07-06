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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице с двойным праздником поздравили мам новорожденных, появившихся на свет в День Независимости Акция "Белая Русь" - с любовью к детям" прошла в родильном отделении 1-й городской клинической больницы столицы. В День Независимости здесь появились на свет восемь...

Акция "Белая Русь" - с любовью к детям" прошла в родильном отделении 1-й городской клинической больницы столицы. В День Независимости здесь появились на свет восемь малышей. Всего же по Минску с двойным праздником поздравили мам 43 новорожденных: 20 мальчиков и 23 девочек.Акция "Белая Русь" - с любовью к детям" проводится 12-й год. За это время в День Независимости Беларуси в столице родилось 698 детей.