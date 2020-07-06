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В столице началась масштабная реконструкция путепровода на улице Орловской через проспект Победителей
06.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ конструкции моста были выявлены трещины, поэтому сейчас его ждет капитальный ремонт. Заменят все опоры, пролетное сооружение и покрытие. При этом внешний вид путепровода не изменится.
Завершить работы планируют в ноябре, а пока на развязке организовали объезд. На объекте побывал Илья Цветков.
Движение в объезд по второму кольцу. На улице Орловской сегодня начались ремонтные работы. Здесь планируют полностью реставрировать путепровод через проспект Победителей. Еще в январе этого года в конструкции моста появились трещины. Временно под пролетом на Орловской установили дополнительные опоры и снизили нагрузку на одну из полос.
Сейчас путепровод фактически возведут зановоНа время ремонта изменилась и схема движения транспорта. На улице Орловской потоки пустили по съездам с развязки.
Проспект Победителей для легковых авто частично перекрыли. Альтернативой движения на закрытом участке стала улица Тимирязева. При этом маршруты общественного транспорта остались практически неизменными.
Полностью обновить конструкцию планируется через четыре месяца - в ноябре. До этого времени автолюбителям рекомендуют быть внимательными при проезде этого участка города.
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В столице началась масштабная реконструкция путепровода на улице Орловской через проспект Победителей
В конструкции моста были выявлены трещины, поэтому сейчас его ждет капитальный ремонт. Заменят все опоры, пролетное сооружение и покрытие. При этом внешний вид...
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