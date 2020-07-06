ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В столице началась масштабная реконструкция путепровода на улице Орловской через проспект Победителей

06.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В конструкции моста были выявлены трещины, поэтому сейчас его ждет капитальный ремонт. Заменят все опоры, пролетное сооружение и покрытие. При этом внешний вид путепровода не изменится. 
Завершить работы планируют в ноябре, а пока на развязке организовали объезд. На объекте побывал Илья Цветков.
Движение в объезд по второму кольцу. На улице Орловской сегодня начались ремонтные работы. Здесь планируют полностью реставрировать путепровод через проспект Победителей. Еще в январе этого года в конструкции моста появились трещины. Временно под пролетом на Орловской установили дополнительные опоры и снизили нагрузку на одну из полос.

Сейчас путепровод фактически возведут заново

На время ремонта изменилась и схема движения транспорта. На улице Орловской потоки пустили по съездам с развязки. 
Проспект Победителей для легковых авто частично перекрыли. Альтернативой движения на закрытом участке стала улица Тимирязева. При этом маршруты общественного транспорта остались практически неизменными.
Полностью обновить конструкцию планируется через четыре месяца - в ноябре. До этого времени автолюбителям рекомендуют быть внимательными при проезде этого участка города. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конструкции моста были выявлены трещины, поэтому сейчас его ждет капитальный ремонт. Заменят все опоры, пролетное сооружение и покрытие. При этом внешний вид...
 
Новости дня
Новости общества
 
В столице с двойным праздником поздравили мам новорожденных, появившихся на свет в День Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2020
Mir24.TV Belarus
06.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика