Источник материала: БT

Сейчас путепровод фактически возведут заново

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В столице началась масштабная реконструкция путепровода на улице Орловской через проспект Победителей В конструкции моста были выявлены трещины, поэтому сейчас его ждет капитальный ремонт. Заменят все опоры, пролетное сооружение и покрытие. При этом внешний вид...

В конструкции моста были выявлены трещины, поэтому сейчас его ждет капитальный ремонт. Заменят все опоры, пролетное сооружение и покрытие. При этом внешний вид путепровода не изменится.Завершить работы планируют в ноябре, а пока на развязке организовали объезд. На объекте побывалДвижение в объезд по второму кольцу. На улице Орловской сегодня начались ремонтные работы. Здесь планируют полностью реставрировать путепровод через проспект Победителей. Еще в январе этого года в конструкции моста появились трещины. Временно под пролетом на Орловской установили дополнительные опоры и снизили нагрузку на одну из полос.На время ремонта изменилась и схема движения транспорта. На улице Орловской потоки пустили по съездам с развязки.Проспект Победителей для легковых авто частично перекрыли. Альтернативой движения на закрытом участке стала улица Тимирязева. При этом маршруты общественного транспорта остались практически неизменными.Полностью обновить конструкцию планируется через четыре месяца - в ноябре. До этого времени автолюбителям рекомендуют быть внимательными при проезде этого участка города.