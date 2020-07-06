Платные тесты на коронавирус в Минске закончились, но их можно сделать за городом. Узнали где

Источник материала: Tut.by

В Минске платные тесты на определение наличия вируса COVID-19 закончились, однако горожане могут сделать их в одном из санаториев за городом. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в информационной медицинской телесвязи «Служба 131».

Там уточнили, что провериться на наличие COVID-19 жители столицы имеют возможность в санатории «Юность». Анализ будет проводиться по предварительной записи.

Из информации, размещенной на сайте оздоровительного учреждения, следует, что пройти экспресс-тестирование на антитела на платной основе может любой желающий. При этом процедура займет не больше 15 минут. Цена - 37 рублей 74 копейки.

Для отдыхающих в санатории, у кого длительность путевок больше пяти ночей проживания, экспресс-диагностика включена в состав лечения.