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Платные тесты на коронавирус в Минске закончились, но их можно сделать за городом. Узнали где
06.07.2020 15:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске платные тесты на определение наличия вируса COVID-19 закончились, однако горожане могут сделать их в одном из санаториев за городом. Об этом корреспонденту
Там уточнили, что провериться на наличие COVID-19 жители столицы имеют возможность в санатории «Юность». Анализ будет проводиться по предварительной записи.
Из информации, размещенной на сайте оздоровительного учреждения, следует, что пройти экспресс-тестирование на антитела на платной основе может любой желающий. При этом процедура займет не больше 15 минут. Цена - 37 рублей 74 копейки.
Для отдыхающих в санатории, у кого длительность путевок больше пяти ночей проживания, экспресс-диагностика включена в состав лечения.
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В Минске платные тесты на определение наличия вируса COVID-19 закончились, однако горожане могут сделать их в одном из санаториев за городом. Об этом корреспонденту...
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