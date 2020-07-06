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Простые правила для безопасного летнего отдыха

06.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасный пляж

Выбирайте только разрешенные места для купания. Это не только удобнее - на пляже есть раздевалки, лавочки с навесами, душевые, но и безопаснее - дно водоемов проверено, возле воды дежурят спасатели. Место, где расстелить полотенце и лечь загорать, тоже нужно выбирать осторожно.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС: "Когда вы определили себе место, необходимо проверить, нет ли битого стекла либо каких-то острых предметов, которые могут вас поранить. И уже, как только вы определились с местом, дальше проводите свой отдых безопасно. Когда заходите в воду, не стоит это делать очень резко, заходите постепенно, безусловно, прощупывайте дно для того, чтобы не наступить на корягу, возможно, опять-таки, битое стекло".

Зона для плавания

В воде также важно помнить о правилах безопасности. Не заплывайте за буйки, ими обозначена зона для плавания. Остальное пространство предназначено для водного транспорта. Не стоит быть в воде слишком долго, делайте перерывы в купании. Если вы решили устроить заплыв на дальнюю дистанцию, помните, что вам еще понадобится энергия на обратную дорогу к пляжу. 

Евгений Мещеряков, лейтенант милиции, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних партизанского РУВД г. Минска: "Нужно понимать и оценивать свои силы. Если мы достаточно недавно научились плавать, не надо заплывать далеко, не надо лезть за буйки, не надо опираться за всякие конструкции, за лодки, за катамараны и тому прочее". 

Алкоголь

Откажитесь от спиртных напитков. В жару действие алкоголя только усиливается. И точно не стоит идти в воду под градусом. По статистике, 80 % погибших взрослых в водоемах были в состоянии алкогольного опьянения. 

Евгений Мещеряков, лейтенант милиции, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних партизанского РУВД г. Минска: "Когда отдыхаете на природе, в жару, не пейте, в смысле, не пейте спиртное, а остальное пейте и побольше. В этой ситуации подойдет квас, зеленый чай, либо обычная вода".

Дети

Особо внимательными стоит быть родителям. Детей интересует все новое и необычное, прохладная вода так и будет манить к себе. 

Евгений Мещеряков, лейтенант милиции, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних партизанского РУВД г. Минска: "Если вы отдыхаете со своим ребенком, то обязательно вы должны объяснять ему правила безопасности поведения не только во время жары, но и, конечно же, на воде. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра, вы являетесь для него личным примером и обязательно держать ребенка в видимости, буквально на расстоянии вытянутой руки для того, чтобы понимать, что он делает и каким образом он себя ведет".

Вещи

Пока вы плаваете или следите на мелководье за ребенком, вещи остаются в гордом одиночестве. И проходящий мимо незаконопослушный гражданин может решить присвоить лежащее без присмотра. 

Евгений Мещеряков, лейтенант милиции, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних партизанского РУВД г. Минска: "Самое популярное правонарушение, с которым мы разбираемся, это хищение, поскольку сейчас летнее время, многие люди берут свои велосипеды, гироскутеры, скейтборды, самокаты, проводят активно свой отдых и иногда забывают о том, что вещи могут пропасть, вещи могут украсть, вещи могут забыть". 

Милиция совместно с МЧС патрулирует популярные места отдыха. Обходят сотрудники и не пригодные для купания водоемы. 

Не оставайтесь долго на солнце, носите головные уборы, используйте солнцезащитные средства. Пусть загар ложится ровно, а отдых проходит без происшествий! 

 
Теги: Минск
 
 
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Безопасный пляж Выбирайте только разрешенные места для купания. Это не только удобнее - на пляже есть раздевалки, лавочки с навесами, душевые, но и безопаснее - дно...
 
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