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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Простые правила для безопасного летнего отдыха Безопасный пляж Выбирайте только разрешенные места для купания. Это не только удобнее - на пляже есть раздевалки, лавочки с навесами, душевые, но и безопаснее - дно...

Выбирайте только разрешенные места для купания. Это не только удобнее - на пляже есть раздевалки, лавочки с навесами, душевые, но и безопаснее - дно водоемов проверено, возле воды дежурят спасатели. Место, где расстелить полотенце и лечь загорать, тоже нужно выбирать осторожно.В воде также важно помнить о правилах безопасности. Не заплывайте за буйки, ими обозначена зона для плавания. Остальное пространство предназначено для водного транспорта. Не стоит быть в воде слишком долго, делайте перерывы в купании. Если вы решили устроить заплыв на дальнюю дистанцию, помните, что вам еще понадобится энергия на обратную дорогу к пляжу.Откажитесь от спиртных напитков. В жару действие алкоголя только усиливается. И точно не стоит идти в воду под градусом. По статистике, 80 % погибших взрослых в водоемах были в состоянии алкогольного опьянения.Особо внимательными стоит быть родителям. Детей интересует все новое и необычное, прохладная вода так и будет манить к себе.Пока вы плаваете или следите на мелководье за ребенком, вещи остаются в гордом одиночестве. И проходящий мимо незаконопослушный гражданин может решить присвоить лежащее без присмотра.Милиция совместно с МЧС патрулирует популярные места отдыха. Обходят сотрудники и не пригодные для купания водоемы.Не оставайтесь долго на солнце, носите головные уборы, используйте солнцезащитные средства. Пусть загар ложится ровно, а отдых проходит без происшествий!