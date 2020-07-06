Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые социально значимые объекты Минской области Новая поликлиника в Несвиже, бассейн в Узде и Старых Дорогах, а в Столбцах средняя школа. Более десятка новых социально значимых объектов появятся в Минской...

Новая поликлиника в Несвиже, бассейн в Узде и Старых Дорогах, а в Столбцах средняя школа. Более десятка новых социально значимых объектов появятся в Минской области в ближайшие годы. Сейчас их проектируют. Повышенное внимание и к столичным городам-спутникам. В Фаниполе планируют возвести новый детский сад и школу. А вот в Дзержинске появится физкультурно-оздоровительный комплекс. По мнению горожан, этот объект поможет многим заниматься любимыми видами спорта, а также физкультурой без ограничений.Заниматься плаванием и физкультурой в новом бассейне смогут и жители Марьиной Горки. Объект сдадут уже этим летом.