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Новые социально значимые объекты Минской области

06.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая поликлиника в Несвиже, бассейн в Узде и Старых Дорогах, а в Столбцах средняя школа. Более десятка новых социально значимых объектов появятся в Минской области в ближайшие годы. Сейчас их проектируют. Повышенное внимание и к столичным городам-спутникам. В Фаниполе планируют возвести новый детский сад и школу. А вот в Дзержинске появится физкультурно-оздоровительный комплекс. По мнению горожан, этот объект поможет многим заниматься любимыми видами спорта, а также физкультурой без ограничений.
Заниматься плаванием и физкультурой в новом бассейне смогут и жители Марьиной Горки. Объект сдадут уже этим летом.

 
 
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Новая поликлиника в Несвиже, бассейн в Узде и Старых Дорогах, а в Столбцах средняя школа. Более десятка новых социально значимых объектов появятся в Минской...
 
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