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Прогноз погоды на 7 июля
06.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять фронтальный раздел, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности). 7 июля (вторник) ночью во многих районах, днем по юго-востоку республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, в ночные часы в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять фронтальный раздел, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. ...
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