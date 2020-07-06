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Прогноз погоды на 7 июля

06.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять фронтальный раздел, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса. 

Внимание! 

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности). 7 июля (вторник) ночью во многих районах, днем по юго-востоку республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, в ночные часы в отдельных районах шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. 

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси погодные условия будет определять фронтальный раздел, за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.  ...
 
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